Museum Boijmans koopt schilderij van Miró voor recordprijs van 8 miljoen frank

Museum Boijmans Van Beuningen heeft afgelopen zomer zijn grootste aankoop ooit gedaan. Staatssecretaris Gunay Uslu (Cultuur en Media) onthulde in het depot van het Rotterdamse museum het schilderij Peinture-poème (Musique, Seine, Michel, Bataille et moi) van de Spaanse kunstenaar Joan Miró. Het is aangekocht voor 8 miljoen Zwitserse frank, op het moment van de aankoop omgerekend 8,1 miljoen euro.

Het werk uit 1927, dat is gekocht van een Zwitserse stichting, is volgens Boijmans een nieuw hoogtepunt in de collectie. Het museum beschouwt het schilderij als het belangrijkste werk dat nog ontbrak in de al omvangrijke verzameling surrealistische werken.

De aankoop is gedaan met steun van de Vereniging Rembrandt, die 3 miljoen euro bijdroeg, het Mondriaan Fonds, de Staat, de gemeente Rotterdam en schenkers. De onthulling vond plaats tussen de hoogtepunten van de collectie in het depot, waaronder werken van Rembrandt van Rijn, Jheronimus Bosch, Pieter Bruegel, Vincent van Gogh en Jean-Michel Basquiat.

Het publiek kan het schilderij nu bewonderen in het depot. Het museum zelf is sinds 2019 gesloten en blijft naar verwachting nog tot 2029 dicht vanwege een grootscheepse renovatie. Vorig jaar opende het museum wel het depot, waar een deel van de collectie te zien is.

Verbetering: In een eerdere versie van dit artikel werd gesproken van een waarde van 8,4 miljoen euro, maar dat was een berekening op basis van de huidige waarde van de euro en frank.

