Lize Spit schrijft Boekenweekgeschenk van 2023

Lize Spit is uitgeroepen tot auteur van het Boekenweekgeschenk 2023. Dat maakte de Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) dinsdag bekend.

Door onze entertainmentredactie

Spit zegt vereerd te zijn het Boekenweekgeschenk te mogen schrijven. "Eerder dit jaar werd me de vraag gesteld of ik het Boekenweekgeschenk zou willen schrijven, en nadat ik achteroverviel van verbazing, heb ik natuurlijk meteen ja gezegd. Het was het leukste geheim dat ik ooit heb moeten bewaren."

Spit: "Zelf ben ik, als Belgische, niet opgegroeid met de Boekenweek. Pas nadat ik zelf debuteerde begreep ik hoe groot en bijzonder deze traditie is, toen ik in Zeeland kampeerde bij een vrouw die vanuit een schuur een tweedehandsboekhandel runde. In haar collectie bevond zich ook een grote verzameling Boekenweekgeschenken. Had iemand me daar op de camping gezegd dat ik alvast mocht nadenken over het schrijven van een eigen novelle, had ik die persoon voor gek verklaard!"

Geschenkauteur Lize Spit (1988) woont sinds 2005 in Brussel. In 2016 verscheen haar debuutroman Het smelt, waarvan meer dan 200.000 exemplaren werden verkocht en dat vele prijzen won. Spit is columnist bij dagblad De Morgen. Haar tweede roman verscheen in december 2020: Ik ben er niet.

Ik ben alles

Het thema van de 88e Boekenweek, die plaatsheeft van 11 tot en met 19 maart, is Ik Ben Alles. Volgens directeur Eveline Aendekerk van CPNB is dat "een thema dat ertoe doet, omdat in tijden van polarisatie boeken voor verbinding kunnen zorgen". Aendekerk legt uit: "Verzonken in een boek is je identiteit even grenzeloos als je inlevingsvermogen."

Raoul de Jong is ook auteur van de Boekenweek van 2023. De Jong neemt het Boekenweekessay voor zijn rekening.

Aendekerk: "We zijn enorm vereerd dat deze twee geweldige auteurs de Boekenweek in 2023 willen dragen, want zij zijn beiden alom geprezen en geliefd en representeren een nieuwe generatie schrijvers die de literaire wereld veroveren."

