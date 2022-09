Jip van den Toorn wint Inktspotprijs voor beste politieke tekening

Delen via E-mail

Jip van den Toorn heeft dinsdag met haar spotprent Milieubewust de Inktspotprijs gewonnen. De jury koos unaniem voor de tekening van Van den Toorn, die op 10 mei in de Volkskrant te zien was.

In de tekening van Van den Toorn staat volgens de jury "menselijke hypocrisie in tijden van klimaatverandering centraal".

De tekening bevat twee taferelen: een van vroeger en een van nu. Op beide plaatjes is hetzelfde stel in een vliegtuig te zien. Onderaan de tekening staat de tekst: "Brenda had besloten om milieubewuster te leven." Bij de afbeelding van nu staat: "Eigenlijk kan dit dus niet...", terwijl bij het tafereel van vroeger tekst ontbreekt.