Van Hove en Verlinde maken na LAZARUS nieuwe versie Jesus Christ Superstar

Albert Verlinde en Ivo van Hove werken voor de tweede keer samen aan een theaterproductie. Na het succes van LAZARUS maken zij een nieuwe versie van het bekende Jesus Christ Superstar. De regie van de iconische rockopera is in handen van de Belgische regisseur.

Van Hove droomde ervan de musical, die in 1972 door Tim Rice en Andrew Lloyd Webber is gemaakt, te regisseren. De originele musical is acht jaar onafgebroken te zien geweest in het Londense theaterdistrict West End en was toentertijd de langst lopende musical ooit.

Op Broadway werd de voorstelling genomineerd voor vijf Tony Awards. Daarnaast is het verhaal twee keer verfilmd.

Van Hove is sinds 2001 directeur van Internationaal Theater Amsterdam. Hij regisseerde onder andere Angels in America, The Fountainhead, De stille kracht, Een Klein Leven en Age of Rage.

Zijn producties worden in onder meer New York, Londen, Chili, Argentinië, Moskou, Sydney en Taipei opgevoerd. Hij heeft verschillende prijzen in ontvangst mogen nemen voor zijn werk: onder andere een Tony, Olivier Award, Musical Award en de Johannes Vermeer Prijs.

De nieuwe versie van Jesus Christ Superstar gaat op 21 januari 2024 in première in het DeLaMar Theater in Amsterdam. Daarna reist de voorstelling langs twintig Nederlandse theaters. De cast voor Jesus Christ Superstar wordt later dit jaar bekendgemaakt.

Van Hove en Verlinde werkten in 2018 al samen aan hun versie van David Bowies musical LAZARUS. In de musical speelden Nederlandse acteurs, maar de liedjes waren wel Engelstalig.

