Politie staakt onderzoek naar bedreiging Harry Potter-auteur J.K. Rowling

De politie heeft het onderzoek naar de bedreiging aan het adres van J.K. Rowling gestaakt . De Harry Potter-auteur ontving het dreigement via Twitter, nadat ze haar steun had betuigd aan de neergestoken schrijver Salman Rushdie.

De 75-jarige Rushdie werd in augustus tijdens een lezing in de staat New York neergestoken. Rowling twitterde daarop dat ze er misselijk van werd.