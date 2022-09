Wolf Hall-schrijfster Hilary Mantel op zeventigjarige leeftijd overleden

Auteur Hilary Mantel, bekend van onder meer haar Wolf Hall-trilogie, is donderdag op zeventigjarige leeftijd overleden. Dat maakt haar uitgever 4th Estate Books vrijdag bekend

Door onze entertainmentredactie

Mantel had groot succes met haar historische romans over Thomas Cromwell, vertrouweling van Hendrik VIII in het Engeland van de zestiende eeuw. De trilogie is intussen vertaald in 41 talen en zo'n vijf miljoen keer verkocht.

Het eerste boek, Wolf Hall, is in 2009 bekroond met de prestigieuze Man Booker Prize. Drie jaar later kreeg vervolgdeel Bring Up the Bodies diezelfde onderscheiding. In Nederland is dat boek uitgebracht onder de naam Het boek Henry. In 2015 kwam de BBC met een op de eerste twee boeken gebaseerde televisieserie.

Het slotdeel van de trilogie, The Mirror and the Light, verscheen in 2020. Dat is tevens het laatste boek van Mantel geworden. Hij stond in dat jaar ook op de longlist van de Booker Prize. De BBC werkt momenteel aan een bewerking voor televisie, meldt de uitgever.

De Britse schrijfster werkte decennialang aan korte verhalen, essays en romans. Haar eerste roman, Every Day is Mother's Day, is in 1985 verschenen. Later volgden boeken als A Place of Greater Safety en Giving Up the Ghost. Die titels kregen Nederlandse vertalingen na het succes van Wolf Hall.

"We zijn diepbedroefd", schrijft de uitgever. "Onze gedachten gaan uit naar haar vrienden en familie, met name haar echtgenoot Gerald. Dit is een vreselijk verlies. We kunnen alleen dankbaar zijn voor het prachtige oeuvre dat ze heeft nagelaten."

Aanbevolen artikelen