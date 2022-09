Stephen King: al vijftig jaar dominant in het horrorgenre (en stoppen is geen optie)

Stephen King is deze week 75 jaar geworden, maar hij gaat voorlopig niet achter de geraniums zitten. De koning van de horror publiceerde onlangs zijn 65e roman en de volgende staat al in de planning. King is een van 's werelds succesvolste schrijvers en heeft nog steeds een grote invloed op het horrorgenre en de volgende generatie auteurs.

Door Hasna Elbaamrani

"Ik bezit al zijn boeken, maar eigenlijk bezitten ze mij. Op Shakespeare na is de culturele invloed van King het grootst", zegt auteur Benjamin Percy (The Ninth Metal, The Unfamiliar Garden) over het werk van Stephen King. Volgens auteur Tom Perrotta (Election, Little Children) is King meer dan de belangrijkste horrorauteur. "Hij is een taalkunstenaar en een meesterverteller."

King begon als tiener met het schrijven van korte verhalen, die hij verkocht aan magazines. Toen hij in 1971 begon met lesgeven op een middelbare school, bleef hij in de avonden en weekenden schrijven. Zijn eerste roman, Carrie, verscheen in 1974. Het boek gaat over een tienermeisje dat beschikt over telekinetische krachten die zij gebruikt tegen de medescholieren die haar stelselmatig pesten.

Het boek werd een groot succes, maar niet voordat het doorzettingsvermogen van King flink op de proef werd gesteld: het manuscript werd maar liefst dertig keer afgewezen door uitgeverijen.

Na Carrie volgen 64 romans, honderden korte verhalen en tientallen verfilmingen. Zijn werk is geliefd bij horrorfans, maar ook bij mensen die niets met het genre hebben gaat een belletje rinkelen bij titels als The Shining, It, Misery, The Green Mile, Pet Sematary en The Stand. Een groot deel van de verhalen van King is verfilmd, soms meerdere keren.

Stephen King bij een voorstelling van It in Portland in de Amerikaanse staat Maine. Portland is de geboortestad van King en het decor van veel van zijn films.

Geliefd, maar ook bekritiseerd

King is de onverslaanbare bestseller in het horrorgenre. Geen andere auteur verkocht zoveel boeken als hij: ruim 350 miljoen exemplaren wereldwijd. Volgens de fans schuilt het succes van de schrijver in zijn schrijfstijl en in dynamische personages waar de lezer zich mee kan identificeren.

Toch heeft hij altijd kritiek gekregen van collega-auteurs. Volgens critici kent het werk van King geen enkele artistieke of literaire waarde. Hij wordt afgedaan als 'genreschrijver', iemand die enkel en alleen horror schrijft. Dat klopt niet; het oeuvre van de auteur omvat onder meer sciencefiction, fantasy, thriller en historische fictie. De reactie van King op de kritiek is altijd hetzelfde geweest: hij gaat door met schrijven.

Veel kracht halen uit Kings werk

Auteur Lauren Groff (Fates and Furies, Matrix) zei eerder in een interview dat zij enorm geïnspireerd is geraakt door het plezier dat King beleeft aan schrijven en de dankbaarheid die hij uitstraalt. "Ik zie bij andere auteurs dat zij hun werk vooral zien als bron van pijn en dat ze vol zelfmedelijden zitten."

"Als de Losers Club (een groep tieners uit It die het doelwit is van pesterijen, red.) pestkoppen en een monsterlijke clown kon overwinnen, dan kon ik mijn middelbare schooltijd zeker overleven", zegt auteur Robin Wasserman (Chasing Yesterday, Seven Deadly Sins), die veel kracht haalde uit het lezen van het boek.

Dat typeert volgens kenners het werk van King. Hij gaat sociaal-maatschappelijke thema's niet uit de weg en schrijft in zijn boeken niet alleen over pesten, maar bijvoorbeeld ook over religieus fanatisme en drank- en drugsproblematiek.

King lanceerde carrière Nederlandse auteur

Ook bij auteurs van Nederlandse bodem is King geliefd. De Amerikaanse auteur droeg bij aan de schrijfambitie van Thomas Olde Heuvelt (HEX, November), vertelt Olde Heuvelt aan NU.nl. "Ik was een jaar of elf toen ik mijn eerste boek van Stephen King las. Mijn moeder vond me daar eigenlijk te jong voor, maar na veel zeuren mocht ik een paar boeken uitzoeken. Het boek Pet Semetary had een bijzondere betekenis voor mij. Het verhaal gaat over verlies en ik ben mijn vader op jonge leeftijd verloren. De boeken van King zijn als een spiegel voor het echte leven."

Olde Heuvelt werd decennia later op zijn beurt bejubeld door King: HEX werd gelezen door de 75-jarige auteur en er volgde een bericht op Twitter. King omschreef het boek van Olde Heuvelt als "briljant en volstrekt origineel". Die korte tweet lanceerde de carrière van Olde Heuvelt, die tot dat moment niet bekend was bij het grote publiek.

Het laatste boek van King, Fairy Tale, kwam uit op 6 september van dit jaar. Onlangs kondigde hij in een podcast aan dat het volgende boek, genaamd Holly, al klaarligt. Voorlopig denkt King nog niet aan stoppen: "Ik schrijf omdat het mij gelukkig maakt en omdat het anderen gelukkig maakt."

