Cultuursector krijgt 170 miljoen euro extra per jaar van kabinet

Er gaat vanaf volgend jaar 170 miljoen euro meer naar de culturele en creatieve sector. Dit extra geld is bedoeld om de positie van makers en werkenden te verbeteren. Dit nieuws komt kort na een brandbrief van de cultuursector met een roep om meer financiële steun.

Dit bedrag is eerder al aangekondigd in het coalitieakkoord en is nu definitief opgenomen in de miljoenennota. Staatssecretaris Gunay Uslu van Cultuur en Media maakt dit najaar bekend waar het geld precies naartoe gaat.