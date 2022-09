Kunstwerken van Brad Pitt voor het eerst tentoongesteld in Fins museum

Het Finse Sara Hildén Art Museum heeft zondag een expositie geopend met werken van onder anderen Brad Pitt. Het is volgens het museum de eerste keer dat kunst van de acteur in het openbaar te zien is. Zanger Nick Cave exposeert ook werken in het museum.

Door onze entertainmentredactie

Pitt is niet de belangrijkste kunstenaar die bijdraagt aan de tentoonstelling. De beeldhouwwerken en schilderijen van de Britse hedendaagse kunstenaar Thomas Houseago staan centraal.

De acteur stelt negen werken tentoon in het museum, schrijft TMZ. Het gaat om zowel grote als kleine beeldhouwwerken, zoals kogels gevangen in siliconen blokken en metalen reliëfs met afdrukken van mensen.

Pitt maakte daarnaast kaarsenhouders en een miniatuurhuis. Zanger Cave laat enkele werken van keramiek zien. Een bevriende kunstenaar van Pitt plaatste een aantal foto's en video's van de tentoonstelling op Instagram.

