Tweede autobiografie van Anne Heche verschijnt postuum in januari

De tweede autobiografie van Anne Heche verschijnt begin 2023. Uitgeverij Viva Editions laat weten dat de vorige maand overleden actrice kort voor haar dood een manuscript had ingeleverd voor het boek Call Me Anne.

Call Me Anne is de opvolger van Call Me Crazy: A Memoir uit 2001. De uitgeverij omschrijft het vervolg als een combinatie van "memoires en een zelfhulpboek". Zo schrijft de actrice onder meer over seksueel misbruik in haar jeugd, haar relatie met haar ex Ellen DeGeneres en hoe ze weer van zichzelf leerde houden.