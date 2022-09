Aida keert terug in het theater, productie zoekt alleen acteurs van kleur

De musical Aida keert volgend jaar terug naar Nederland. Producent Stage Entertainment gaat een nieuwe versie maken van de voorstelling over de liefde tussen een Egyptische kapitein en een Nubische prinses. Opvallend is dat in de productie alleen maar acteurs en dansers van kleur te zien zullen zijn.

Door onze entertainmentredactie

De audities vinden de komende weken plaats, bevestigt Stage Entertainment. Op de website van het bedrijf staat een oproep voor "acteurs/zangers/dansers (M/V/X) van kleur van alle culturele achtergronden".

In de vorige versie van Aida werden de hoofdrollen door voornamelijk witte acteurs gespeeld.

De producent wil nog niet zeggen waar en wanneer de voorstelling precies gaat spelen. Fans vermoeden dat Aida de opvolger wordt van Aladdin, de grote productie die momenteel in het AFAS Circustheater in Scheveningen te zien is.

Aida was tussen 2001 en 2003 bijna twee jaar lang te zien in het Circustheater. Tijdens 648 voorstellingen zagen meer dan 1,2 miljoen mensen de voorstelling met in de hoofdrollen onder anderen Carolina Dijkhuizen, Bastiaan Ragas, René van Kooten en Antje Monteiro.

In 2017 hintte toenmalig directeur Albert Verlinde van Stage al eens op een terugkeer van Aida naar Nederland.

Aanbevolen artikelen