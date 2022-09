Cultuursector wil hoge energierekening niet bij bezoeker, maar bij het Rijk leggen

Musea, theaters en bioscopen zijn bezorgd over de hoge energieprijzen, maar willen niet de prijs van entreekaartjes verhogen. Want niet de bezoeker, maar het Rijk moet hen de winter door helpen, zeggen ze tegen NU.nl. De culturele instellingen zijn nog nauwelijks hersteld van de coronacrisis of de volgende crisis dient zich al aan.

Door Hasna Elbaamrani

De gevolgen van de coronacrisis zijn voor veel culturele instellingen nog voelbaar. Zo halen ze nog steeds niet de bezoekersaantallen van vóór de coronapandemie.

En de hoge energiekosten raken ook de culturele sector hard, terwijl de instellingen door de lockdowns al door hun reserves heen zijn.

"Een deel van de musea heeft momenteel een vast energiecontract, maar maakt zich grote zorgen over het aflopen daarvan", zegt directeur van de Museumvereniging Vera Carasso. "Voor een pand als dat van het Rijksmuseum gaat het, hoewel het al flink verduurzaamd is, om miljoenen extra aan energiekosten."

Musea kunnen niet zonder duur klimaatsysteem

"Musea hebben dure klimaatsystemen om de temperatuur te reguleren. Ze kunnen niet zonder, want vocht is slecht voor de museumstukken. Voor oude monumenten en kastelen, die geen klimaatsysteem hebben, is de verwarming nodig om een vochtige omgeving tegen te gaan." Maar juist bij die oude, grote en niet goed geïsoleerde panden, waar musea en theaters vaak in zijn gevestigd, is de energierekening al gauw torenhoog.

Mirjam Radstake is directeur van Theater Hanzehof & Buitensociëteit in Zutphen. "De verwachting voor komend jaar is dat we zeven keer duurder uit zijn. Zelfs als we iedere voorstelling uitverkopen, is deze kostenstijging onmogelijk op te vangen", stelt ze donderdag in een persbericht.

Musea en theaters zullen niet snel de kaartjes duurder maken. Carasso van de Museumvereniging vindt dat musea toegankelijk moeten blijven voor iedereen, juist nu meer mensen moeilijk rondkomen. Ook voor de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) is het doorberekenen van de kosten aan het publiek geen optie.

Ook bioscopen willen prijs niet verhogen

Bioscopen en filmhuizen denken er net zo over. "Een bezoek aan een bioscoop of filmtheater moet een van de goedkoopste uitjes blijven", vindt directeur Gulian Nolthenius van de Nederlandse Vereniging van Bioscopen en Filmtheaters.

Een collectief van culturele instellingen deelde woensdag een brandbrief. De instellingen roepen het kabinet en andere overheden op "alle denkbare maatregelen" te nemen om ze financieel te helpen. Meer geld kan de instellingen rechtstreeks helpen, maar ook indirect. Zo kan meer budget voor een groter programma-aanbod tot extra bezoekers leiden.

