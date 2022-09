Scouten en samenstellen: de curator is de kunstenaar achter het museum

Charles en Diana, John Lennon en Yoko Ono, Victoria en David Beckham: allemaal hebben ze een plek gekregen in Love Stories, de nieuwe tentoonstelling in Hermitage Amsterdam. Maar wie kiest deze personen eigenlijk uit en wat komt er nog meer kijken bij het samenstellen van een tentoonstelling? NU.nl vraagt aan Hermitage-curator Marlies Kleiterp wat ze precies doet.

Door Danja Koeleman

Scouten, onderzoek en schrijven: dat is waar Kleiterp, werkzaam als Hoofd Tentoonstellingen voor de Hermitage en de Nieuwe Kerk in Amsterdam, haar meeste tijd aan besteedt.

De Hermitage zoekt meestal eerst naar een verhaal en pas daarna naar de werken die daar bij kunnen passen. In het geval van Love Stories zijn er ruim 150 portretten van bekende koppels te zien. Een reeks levensechte liefdesverhalen die universeel zijn en de menselijke ervaring beschrijven, zegt de Hermitage over de tentoonstelling.

Inspiratie voor die verhalen krijgt Kleiterp door bijvoorbeeld andere musea en congressen te bezoeken. "In de collectie van wereldwijde musea zoeken we werken die aansluiten bij het bedachte verhaal en vragen deze op", zegt Kleiterp. "Soms wordt dat verzoek geweigerd of is iets niet beschikbaar. Al met al duurt zo'n proces toch wel twee jaar."

Hermitage Amsterdam werkte voorheen samen met het gelijknamige Russische staatsmuseum en stelde werken tentoon die eerder in Rusland waren te zien. Wegens de oorlog van Rusland met Oekraïne heeft de Hermitage de banden met Rusland verbroken waardoor deze samenwerking niet meer mogelijk was.

Het museum in Amsterdam heeft dus nooit eigen werken in het bezit, maar leent altijd stukken van collega-musea. Dat gebeurt ook bij de nieuwe tentoonstelling Love Stories. Die is samengesteld door de Londonse Portrait Gallery, toerde door de VS en is nu dus in Amsterdam.

Portret van Mick en Bianca Jagger uit 1971, ook te zien in de tentoonstelling. Foto: Collection Lichfield Archive

Sitters Beatrix en Claus

"We hadden iets kant-en-klaars nodig", zegt de curator. "Met aanhalingstekens bedoel ik dat, want je moet het verhaal altijd nog omkantelen naar je eigen publiek."

De tentoonstelling moet namelijk ook aantrekkelijk worden gemaakt voor het Nederlandse publiek. Dat wordt gedaan door bekende kunstenaars en sitters (degenen die op een kunstwerk worden geportretteerd) toe te voegen.

"Zo wordt het nog herkenbaarder voor het publiek. Denk daarbij aan acteur Thorn de Vries en zijn partner Mandy Woelkens. En aan Beatrix en Claus die in 1937 door de bosjes bij Kasteel Drakesteyn werden gefotografeerd."

Love Stories bestaat uit 115 werken die uit Londen zijn geleend. Die zijn ingedeeld in vijf thema's. "Per thema hebben we ook twee werken uit Nederland toegevoegd. Hierbij willen we een mooie mix maken tussen oude werken, stukken van oude meesters, fotografie en hedendaagse kunst", zegt Kleiterp.

"We hebben ook een nieuw thema toegevoegd: vrije liefde. De Hermitage ligt in Amsterdam en dat is toch het hart waarvan wordt gezegd dat alle soorten liefdes worden getolereerd. En dat moeten we koesteren."

Bekende namen doen het vaak beter

Wanneer is een tentoonstelling volgens de curator geslaagd? "Als we een goede vertaalslag voor het publiek hebben gemaakt. Maar dat kan je pas meten als de mensen ook komen en voor mond-op-mondreclame zorgen. Dat het zoemt in de stad."

"We hebben weleens meegemaakt dat dit in mindere mate het geval was. Dat heeft vaak te maken met actualiteiten: wat in het hart van de actualiteit ligt, doet het beter."

Love Stories voldoet daar wel aan, verwacht Kleiterp. "Het is een laagdrempelig onderwerp dat iedereen raakt. Iedereen heeft met (een gebrek aan) liefde te maken."

