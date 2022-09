Spaanse bestsellerauteur Javier Marías op zeventigjarige leeftijd overleden

De Spaanse schrijver Javier Marías is zondag op zeventigjarige leeftijd overleden. Hij wordt gezien als een van de belangrijkste en succesvolste hedendaagse schrijvers van zijn land. Bekende werken van hem zijn onder meer Aller zielen, Een hart zo blank en Denk morgen op het slagveld aan mij.

Wereldwijd zijn meer dan 9 miljoen exemplaren van Marías' boeken verkocht. Die werden vertaald in 46 talen talen, waaronder in het Nederlands. Zijn zestiende roman werd vorig jaar gepubliceerd. Dat boek draagt de titel Tomás Nevinson.

Zijn uitgever heeft bekendgemaakt dat de schrijver in Madrid is overleden, nadat hij weken geleden een longontsteking had opgelopen. Volgens de Spaanse krant El Mundo was de longontsteking het gevolg van een coronabesmetting en lag hij al maanden in het ziekenhuis.