Hadewych Minis en Bram Suijker winnen Theo d'Or en Louis d'Or

Hadewych Minis en Bram Suijker hebben respectievelijk de Theo d'Or en Louis d'Or gewonnen. Dat zijn de theaterprijzen voor de indrukwekkendste vrouwelijke en mannelijke hoofdrol.

De Theo d'Or ging naar Minis voor haar rol in Girls & Boys. "Het is bijzonder knap hoe Minis een band met het publiek weet op te bouwen", luidt het juryrapport. "Het publiek leeft mee, geniet mee en lijdt uiteindelijk ook mee."

Suijker kreeg de Louis d'Or voor zijn rol in Trojan Wars. "Het afgelopen seizoen mag met recht het seizoen van Bram Suijker genoemd worden", zegt de jury over zijn optreden. "Hij maakt van Achilles een jongeman die je niet al te serieus moet nemen en precies hierdoor neem je hem als toeschouwer bloedserieus."

Er waren meer prijzen te verdelen. Zo ging de Colombina naar Helen Kamperveen voor haar rol in What is Love. De Colombina is de prijs voor de indrukwekkendste vrouwelijke bijrol. "Uit alles in deze vertolking spreekt passie en loepzuiver vakmanschap, waarmee ze de voorstelling optilt en ook haar medespelers op sleeptouw neemt", aldus de jury.

De Arlecchino, de award voor de indrukwekkendste mannelijke bijrol, is naar Majd Mardo gegaan voor zijn rol in Age of Rage. "Majd Mardo is een verrijking in de voorstelling en een verrijking in het toneelveld", luidt het juryoordeel.