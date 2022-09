Tahmina Akefi schrijft boek over liefdesrelatie met Peter R. de Vries

Tahmina Akefi, die verloofd was met Peter R. de Vries, brengt in het najaar een boek over haar leven met de vermoorde misdaadverslaggever uit. Het was aanvankelijk de bedoeling dat Akefi en De Vries het boek samen zouden schrijven, maar de journaliste besloot na zijn dood om het project alleen af te ronden.

Door onze entertainmentredactie

Wel zal Mijn grote liefde enkele door De Vries geschreven hoofdstukken bevatten. "Al vroeg in onze relatie kwam Peter met het idee om samen een boek te schrijven", zegt Akefi, die de misdaadverslaggever in 2015 ontmoette tijdens de opnames van de talkshow Pauw.

"Het moest ons verhaal worden, het verhaal van een onverwachte ontmoeting die leidde tot een bijzondere liefdesrelatie. 'Het stond in de sterren geschreven dat we elkaar zouden ontmoeten', schreef hij in een van zijn brieven aan mij. Peter was ervan overtuigd dat bepalende gebeurtenissen in ons leven bedoeld waren om ons bij elkaar te brengen."

Vanaf het zesde hoofdstuk wordt de vorm van het boek anders, legt Akefi uit. "Maar het verhaal wordt nog altijd verteld aan de hand van bepalende data in het leven van mij en Peter sinds onze ontmoeting."

De Vries en Akefi waren verloofd en zochten naar een gezamenlijk huis. Op de dag dat hij werd doodgeschoten, zouden ze samen naar een woning gaan kijken. Het was de bedoeling dat ze zouden trouwen in de zomer van 2022. Ze wilden tegen die tijd ook hun relatie publiekelijk maken. De Vries overleed in juli 2021 als gevolg van een moordaanslag.

