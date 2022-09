Herman Koch brengt onaangekondigde roman over fictief koningshuis uit

Herman Koch presenteert donderdag zijn nieuwste roman. Het verschijnen van het boek Het Koninklijk Huis - een modern koningsdrama werd woensdagavond aangekondigd in het programma De Avondshow met Arjen Lubach waar de schrijver te gast was.

Eerder hadden Koch en uitgeverij Ambo/Anthos nog geen melding gemaakt van het nieuwe werk. Koch noemt het in de talkshow "een Beyonceetje", verwijzend naar het feit dat Beyoncé in het verleden onaangekondigd albums uitbracht.

De auteur spreekt van een "satirische roman over een modern koningsdrama". Het verhaal gaat over koning Hendrik, die zich afvraagt of zijn dochter in deze moderne tijd nog wel de troon zal bestijgen. Hendrik is niet bang voor "gepeupel dat met hooivorken en dorpsvlegels naar de hekken van het paleis oprukt".