Prinses Beatrix opent tentoonstelling in Nieuwe Kerk over moeder Juliana

Prinses Beatrix opent op 13 oktober De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen, een tentoonstelling in de Amsterdamse Nieuwe Kerk die is opgezet omdat het volgend jaar 75 jaar geleden is dat Juliana werd ingehuldigd als koningin.

Juliana, de moeder van prinses Beatrix, was van 1948 tot 1980 koningin. Ze overleed in 2004 op 94-jarige leeftijd aan de gevolgen van een longontsteking.

Een van de verhalen in de tentoonstelling gaat over Juliana's vriendschap met Eleanor Roosevelt, de voormalige first lady van de Verenigde Staten. Kleindochter Anna Eleanor Roosevelt is ook aanwezig bij de opening en houdt een toespraak over de vriendschap tussen haar oma en Juliana.