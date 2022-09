Docent kunstacademie Den Haag maakte stiekem foto's van vrouwen onder tafel

De Nederlandse kunstenaar Pim V. (1961), al bijna 32 jaar docent bij de afdeling Fine Arts op de Koninklijke Academie van Beeldende Kunsten (KABK) in Den Haag, wordt ervan beschuldigd jarenlang stiekem foto's van het kruis van vrouwen te hebben gemaakt. Onder de tafel had hij een camera verstopt, meldt NRC

Onder de foto's die V. in zijn bezit had, zat ook een aantal foto's van vrouwen op de KABK. Dat heeft de directie van de KABK maandag bekendgemaakt aan alle studenten en docenten.

De docent werd gesnapt toen hij eind augustus in een winkel in Utrecht foto's maakte in een paskamer waar een vrouw zich stond te verkleden. De vrouw deed aangifte bij de politie. Bij de huiszoeking die daarop volgde, vond de politie 'honderden' compromitterende foto's.