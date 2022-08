Boze Kunstenbond zet rechtszaak over misgelopen inkomsten zzp'ers door

De Kunstenbond zet de eerder aangekondigde rechtszaak tegen de Staat door. De vakbond voor mensen die werkzaam zijn in creatieve beroepen stapt naar de rechter om compensatie voor de door de coronamaatregelen misgelopen inkomsten van zelfstandigen in de cultuursector te eisen.

De bond laat woensdag weten dat het besluit is genomen na ontvangst van een brief waarin de ministeries van OCW, VWS en SZW zeggen niet aansprakelijk te zijn voor de misgelopen inkomsten. "Deze afwijzing betekent dat de Kunstenbond naar de rechter stapt en de Staat gaat dagvaarden", meldt de bond.

Begin juli maakte de Kunstenbond onder de noemer De Kunst Klaagt Aan bekend de Staat verantwoordelijk te stellen voor gemiste inkomsten. De ministeries vroegen vervolgens in een eerste reactie een aantal weken de tijd om met een reactie te komen. De vakbond gaf daar "gezien de vakantieperiode en de lijvigheid van de sommatie" gehoor aan. Inmiddels is de eis dus afgewezen.

De Kunstenbond is teleurgesteld. "De landsadvocaat wijst aansprakelijkheid af zonder al te veel in te gaan op de feiten, de specifieke en uitvoerig onderbouwde argumenten van de Kunstenbond en de vorderingen van onze leden", schrijft de vakbond. Ook de mondelinge toelichting op de afwijzing vanuit de ministeries veranderde niets aan de teleurstelling.

De Kunstenbond meldde eerder te verwachten dat het aantal gedupeerde werkenden in de tienduizenden loopt en dat de geschatte coronaschade van de groep kan oplopen tot 1,6 miljard euro. Werkenden in de culturele en creatieve sector die zich herkennen in de aanklacht, kunnen hun schade delen op de website De Kunst Klaagt Aan. Inmiddels hebben meer dan vijfhonderd creatieve zzp'ers hun misgelopen inkomen ingevuld. Het totale bedrag staat nu op meer dan 22 miljoen euro.