Vrouwelijke kunstenaars krijgen minder betaald en worden onderbelicht

Vrouwelijke kunstenaars verdienen een stuk minder dan hun mannelijke collega's, blijkt uit recent onderzoek van Women Inc. en ABN AMRO. Een nog onverteld verhaal laat zien dat vrouwen gemiddeld een derde minder voor hun kunst krijgen dan mannen.

Door onze entertainmentredactie

Mannelijke beeldende kunstenaars verdienen gemiddeld 14.790 euro per jaar. Vrouwen moeten het met 9.860 euro doen. Dat vrouwelijke kunstenaars vaker parttime werken, verklaart dat deels. Maar de loonverschillen hebben meer oorzaken, blijkt uit het nieuwe onderzoek.

Vrouwelijke kunst lijkt op verschillende vlakken een ondergeschoven kindje. Van alle Nederlandse kunstenaars in de negentiende eeuw was een zesde vrouw. Maar die verhoudingen zijn bij lange na niet terug te zien bij kunstopleidingen en in musea. Vroeger was het ongepast om als vrouw als kunstenaar te werken. Daardoor zijn hun verhalen dus ook minder doorverteld, legt het onderzoek uit.

Ook bij galeries krijgen vrouwen minder steun. Ze zouden namelijk een groter risico zijn. Vrouwelijke kunstenaars werken minder regelmatig, denken kunstkopers bij voorbaat. Terwijl dat niet per se zo is.

"Het is een vicieuze cirkel", vertelt galeriehoudster Diana Stigter aan NRC. "Wanneer het werk van vrouwen minder aanwezig is in musea, gaan galeries misschien ook minder snel investeren in deze kunstenaars."

Actie nodig om situatie te veranderen

Rein Wolfs, directeur van het Stedelijk Museum Amsterdam, vertelt dat er tijd nodig is. "Bij het Stedelijk hebben we een gigantische collectie, dus de balans verschuift niet zomaar. Daarvoor moeten we een actieve rol aannemen." Het museum zet daarom al sinds 2019 speciale fondsen in om vrouwelijke kunst aan te kopen.

"Voor de huidige generatie vrouwelijke kunstenaars is de kunstwereld nu een optelsom van hordes", concluderen Women Inc. en ABN AMRO. "Hordes die mannelijke kunstenaars niet, of minder, hoeven te nemen. Om hier verandering in te brengen, is er dan ook in de gehele kunstwereld actie nodig."

