Tentoonstelling over dertig jaar Bijlmerramp in Amsterdam Museum

Het Amsterdam Museum opent in september een tentoonstelling over de Bijlmerramp. Bijna dertig jaar geleden, op 4 oktober 1992, stortte een vrachtvliegtuig van El Al neer op de Bijlmerflats Groeneveen en Klein-Kruitberg.

Tegelijkertijd is er in het museum een foto- en videotentoonstelling over de beroemde nachtclub RoXY. De club brandde af op de dag in 1999 waarop medeoprichter Peter Giele werd begraven. Toenmalig huisfotograaf Cleo Campert deelt haar beelden uit die tijd. Verder is er een kleine tentoonstelling over de wooncrisis in de hoofdstad.