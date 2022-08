The Horse Whisperer-schrijver Nicholas Evans op 72-jarige leeftijd overleden

De Britse schrijver Nicholas Evans, beroemd door zijn werk The Horse Whisperer, is op 72-jarige leeftijd aan een hartaanval overleden. De in 1995 gepubliceerde roman werd wereldwijd een enorm succes.

Door onze entertainmentredactie

Er werden vijftien miljoen exemplaren verkocht van het boek, dat in Nederland werd uitgebracht onder de titel De paardenfluisteraar. Het is in tientallen talen vertaald.

Door het succes van het boek volgde drie jaar later de film. Daarin spelen Robert Redford en Scarlett Johansson twee tieners die in de staat New York paard gaan rijden en daarbij een ernstig ongeluk krijgen. Het paard Pilgrim raakt daardoor getraumatiseerd.

Evans deed het idee voor het verhaal op toen hij als journalist en tv-maker in Devon woonde, in het zuidwesten van Engeland. Van een smid hoorde hij het verhaal dat er mensen waren die trauma's bij paarden konden wegnemen door heel zacht tegen ze te praten.

Na The Horse Whisperer schreef Evans The Loop (1998), The Smoke Jumper (2001), The Divide (2005) en The Brave (2010). In 2008 overleed hij bijna als gevolg van het eten van giftige paddenstoelen die hij voor eetbare had aangezien. Hij leed jarenlang onder ernstig nierfalen en kreeg na een lange lijdensweg een nier van zijn dochter Laura. Hij was getrouwd met de Schotse zangeres en songwriter Charlotte Gordon Cumming en is in zijn huis in Devon overleden.

