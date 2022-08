De duivelsverzen en ander werk van Salman Rushdie krijgen herdruk na aanslag

Pluim, de Nederlandse uitgever van Salman Rushdie, gaat ouder werk van de schrijver herdrukken en opnieuw uitbrengen, waaronder zijn bekendste en meest omstreden boek De duivelsverzen. Dat meldt de uitgeverij op Twitter.

Pluim brengt in februari volgend jaar de vertaling van Rushdies nieuwe roman Victory City uit. Daarnaast gaat de uitgeverij ervoor zorgen dat ook Middernachtskinderen, De duivelsverzen en Joseph Anton zo snel mogelijk weer leverbaar zijn. "Juist nu is het belangrijk dat zijn werk kan worden gelezen", schrijft Pluim.

De Brits-Indiase schrijver werd vrijdag vlak voor een lezing in Chautauqua (New York) ernstig verwond door een man met een mes. Rushdie is er slecht aan toe.

Er is een verdachte gearresteerd. Over diens motief is nog niets duidelijk. Maar vermoed wordt dat de aanval iets te maken heeft met het doodvonnis ('fatwa') dat eind jaren tachtig door de Iraanse ayatollah Khomeini over hem is uitgesproken na De duivelsverzen. Het werk wordt door veel moslims als godslasterlijk gezien.