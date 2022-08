Salman Rushdie is al decennia doelwit van terroristische aanslagen

Salman Rushdie is vrijdag neergestoken in de Amerikaanse staat New York. De Brits-Indiase schrijver zou een lezing geven, maar werd nog voordat hij begon met spreken op het podium aangevallen . Rushdie ontsnapte eerder al aan een bomaanslag en moest tien jaar lang onderduiken.

Door Esther Villerius

Rushdie is toonaangevend in de moderne Engelse literatuur. Zijn werk valt onder het magisch realisme, dat een combinatie is tussen fantasie en realiteit. De schrijver haalde veel inspiratie uit het werk van de Duitse schrijver Günter Grass. Maar voor zijn eerste boek, Grimus (1975), was weinig aandacht.

Later veranderde dat. Rushdie is nu onder andere bekend om zijn roman Middernachtskinderen. Dit verhaal gaat over kinderen die geboren werden in de nacht van 15 augustus 1947. Op deze dag werd India onafhankelijk. Het boek had zowel in India als in Engeland veel impact op de literatuur.

De schrijver ontving meerdere literaire prijzen. Voor De laatste zucht van de Moor kreeg hij de Europese Aristeionprijs. Voor zijn bijdrage aan de literatuur werd Rushdie in juni 2007 in de Britse adelstand verheven.

Prijs van 3 miljoen dollar op zijn hoofd

Om zijn boek De duivelsverzen ontstond veel ophef. Rushdie werd vanwege dit verhaal in 1989 vogelvrij verklaard door de Iraanse ayatollah Ruhollah Khomeini. Die riep in een fatwa (religieus-juridisch advies) op tot zijn dood en zette een prijs van 3 miljoen dollar op zijn hoofd.

Rushdie moest tien jaar lang onderduiken, kreeg politiebescherming en ontsnapte aan een bomaanslag. In 1991 werd de Japanse vertaler van het boek, Hitoshi Igarashi, doodgestoken.

Het verhaal van De duivelsverzen mengt de Koran met invloeden uit Bollywood. Het omstreden boek werd een internationale bestseller.

Rushdie schreef in 2001 nog het Boekenweekgeschenk Woede. Het was het eerste Boekenweekgeschenk van een niet-Nederlandstalige schrijver. De auteur vertelt in dit boek over New York tijdens de hoogtijdagen van de Amerikaanse welvaart.

Schrijver Rushdie niet veranderd door fatwa

De Britse regering verbood in 1990 een Pakistaanse film waarin Rushdie als personage voorkomt. De schrijver wordt in de film geportretteerd als casinohouder die de Pakistaanse regering omver wil werpen. Rushdie was er zelf niet zo van onder de indruk: hij keerde zich tegen het verbod van de Britse regering en kon wel om de film lachen.

De autobiografische roman Joseph Anton beschrijft Rushdies ervaringen nadat hij vogelvrij is verklaard. Alle mensen die hij in het boek noemt, kregen van tevoren te horen wat Rushdie over hen wilde schrijven. De auteur vertelde dat de gebeurtenissen rondom de fatwa die over hem werd uitgesproken hem als schrijver niet hebben veranderd. De genoemde personen wijzigden na inzage wel het een en ander aan het boek.

De schrijver werd geboren in een moslimfamilie. Hij studeerde geschiedenis en slaagde cum laude aan de University of Cambridge. Rushdie trouwde in totaal vier keer, waaronder met de Amerikaanse schrijfster Marianne Wiggins. Hij heeft twee zoons.

Aanbevolen artikelen