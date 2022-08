Le Petit Nicolas-tekenaar Jean-Jacques Sempé (89) overleden

Jean-Jacques Sempé, tekenaar van de Franse kinderboekenreeks Le Petit Nicolas, is op 89-jarige leeftijd overleden. De biograaf van de illustrator bevestigt zijn dood aan persbureau AFP.

Sempés bekendste werk is zijn bijdrage aan de boekenreeks Le Petit Nicolas (vertaald als De Kleine Nicolaas in Nederland), geschreven door René Goscinny. De serie, waarvan het eerste boek in 1959 verscheen, laat een geïdealiseerde visie op de kindertijd in het Frankrijk van de jaren vijftig zien en werd een internationale bestseller.

De boeken zijn in meer dan 45 landen verkocht en gingen meer dan 15 miljoen keer over de toonbank. Ook werden zijn tekeningen bewerkt tot populaire film- en tekenfilmseries.

"De avonturen van Nicolas waren een manier om de ellende die ik doormaakte tijdens mijn jeugd opnieuw te beleven en ervoor te zorgen dat alles goed kwam", zei Sempé in 2018, die in interviews open was over de mishandelingen die hij als kind heeft ervaren.

Le Petit Nicolas werd in 1959 niet meteen een succes. Sempé verkocht in de jaren erna tekeningen aan kranten om rond te komen. In 1978 werd hij aangenomen bij het vooraanstaande Amerikaanse opinieblad The New Yorker. Voor deze titel illustreerde hij meer covers dan welke andere illustrator dan ook.

Sempé overleed zes dagen voor zijn negentigste verjaardag.

