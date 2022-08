Ellemieke Vermolen schrijft boek over verlies van haar zoontje

Ellemieke Vermolen schrijft een boek over omgaan met verlies. De 45-jarige presentatrice bespreekt in het boek onder meer het verlies van haar zoontje Josha. Ook bespreekt ze haar scheiding van kok Sergio Herman.

Vermolen wil aan lezers meegeven dat het altijd weer goed komt, ongeacht de tegenslagen. Wel vindt ze het "doodeng" om het boek uit te brengen, zegt Vermolen vrijdagavond in RTL Boulevard. "Want het is natuurlijk mijn verhaal."

Hoewel Vermolen ook over haar scheiding gaat schrijven, gaat ze niet met modder gooien. "We zijn in het stadium dat we elkaar vergeven hebben en dat we beter zijn zonder elkaar. Als je dat in kan zien, dan heb je ook het vertrouwen dat de ander daar goed mee omgaat."