Popzaal Paradiso breidt uit en komt met nieuw gebouw van vijf etages

Paradiso in Amsterdam heeft het braakliggende stuk grond gekocht dat naast de Amsterdamse popzaal ligt, meldt NRC maandag. Hier komt een nieuw gebouw van vijf etages en het bestaande gebouw zal worden gerenoveerd.

Ook worden twee ondergrondse toegangspoorten gebouwd. Deze ingangen moeten de overlast van bezoekers voor de omgeving verminderen. Het besluit tot uitbreiding is afkomstig van Geert van Itallie, die sinds 2020 directeur van Paradiso is.

Paradiso kocht de grond voor 3,5 miljoen euro en er zal ongeveer 30 miljoen euro nodig zijn voor de nieuwbouw, de nieuwe ingangen en het herstel en de verbetering van het bestaande gebouw. De grond is gekocht met een hypotheek. Voor de kosten van de renovatie en nieuwbouw wordt een beroep gedaan op de gemeente, fondsen en donateurs.

De renovatie moet ervoor zorgen dat de in 1880 gebouwde popzaal duurzamer wordt en minder geluidsoverlast veroorzaakt voor de omgeving. In het nieuwe gebouw komen kantoren, zodat de huidige kantoorruimte in het bestaande gebouw plaats kan maken voor het publiek.