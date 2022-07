Pride is meer dan de Canal Parade: wat is er in Amsterdam te doen?

De meeste mensen kennen Pride Amsterdam vooral als de botenparade die op de eerste zaterdag van augustus door het centrum van de hoofdstad vaart, maar het ruim een week durende evenement is meer dan dat. Van 30 juli tot en met 7 augustus is er in en om de stad van alles te doen. NU.nl zet wat hoogtepunten op een rij.

Door: Michiel Vos

Vele theaters, bioscopen en zelfs sportclubs hebben een programmering speciaal voor Pride. Overal in de stad zijn activiteiten te bezoeken, zoals Drag Bingo. Of je kunt in een café aanschuiven bij een lhbtiq+-leesclub.

Pride Walk

Pride Amsterdam begint zoals altijd met de Pride Walk. Deelnemers zullen zaterdag 30 juli verzamelen op de Dam om daar te demonstreren voor gelijke rechten van de lhbtiq+-gemeenschap. Tijdens de Pride Walk richting het Vondelpark worden de vlaggen gedragen van alle landen waar homoseksualiteit strafbaar is. In het Vondelpark vindt vervolgens Pride Park plaats, een evenement met kunstzinnige en sportieve activiteiten dat tot 22.00 uur duurt.

De Pride Walk in 2021.

Pride Photo

Net als in 2019, de laatste keer dat er een volwaardige Pride Amsterdam gevierd kon worden voor het coronavirus roet in het eten gooide, is er ook dit jaar een gratis fototentoonstelling in de buitenlucht te bewonderen. De foto's zijn te zien op het Gustav Mahlerplein, naast het treinstation Amsterdam Zuid. De tentoonstelling bestaat uit twintig foto's. Ze zijn voorzien van een QR-code, waarmee je via de website meer informatie over de werken krijgt.

Tassie Pride History Walk

Tassie levert een tasjes met een wandelroute en opdrachten die je zonder gids kunt uitvoeren. Het bedrijf biedt ook een wandeling aan voor deelnemers die iets willen leren over de lhbtiq+-geschiedenis van Amsterdam. Je kunt het 'tassie' bestellen via de website van het bedrijf en zelf bepalen wanneer je de wandeling maakt.

VR LHBTIQ+ Museum

Studenten Digital Design van de HvA hebben het eerste virtualrealitymuseum over de lhbtiq+-gemeenschap in elkaar gezet. De studenten begonnen met het project, omdat ze vinden dat er voor leden van de gemeenschap online maar weinig betrouwbare en positieve informatie te vinden is. Het museum - met persoonlijke verhalen, een expositie van Pride Photo 2022 en een virtuele Canal Parade - is tot en met 7 augustus te bezoeken.

Pride at the Beach

Pride beperkt zich dit jaar niet tot Amsterdam, ook Zandvoort doet mee. Daar vindt dit weekend het evenement Pride at the Beach plaats. In Zandvoort is ook een parade en worden feestjes, culturele activiteiten en een strandwandeling georganiseerd. Pride at the Beach duurt drie dagen: van vrijdag 29 juli tot en met zondag 31 juli.

Canal Pride

Veruit het bekendste onderdeel van Pride Amsterdam is de botenparade, waarvoor Amsterdammers en mensen van ver daarbuiten een plekje aan de Prinsengracht proberen te bemachtigen. Tientallen boten waarop alle lagen van de lhbtiq+-gemeenschap worden vertegenwoordigd, komen voorbij. De parade begint bij het Oosterdok om 12.00 uur en eindigt rond 18.00 uur bij het Westerdok.

De route die de boten op zaterdag 6 augustus tijdens de Canal Parade afleggen.

Closing Party

Pride Amsterdam wordt traditiegetrouw na de Canal Parade met een feestelijke zondag afgesloten. Op de Dam is een podium waarop verschillende artiesten optreden. Het programma is nog niet bekendgemaakt.

Voor het volledige aanbod aan evenementen tijdens Amsterdam Pride kun je terecht op de website van Pride Amsterdam.

