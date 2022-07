Thrillerschrijver Felix Thijssen overleden op 88-jarige leeftijd

Schrijver Felix Thijssen is dinsdag op 88-jarige leeftijd overleden, bevestigt uitgeverij Luitingh-Sijthoff. Thijssen, bekend van onder meer de twaalfdelige Max Winter-serie, won tijdens zijn loopbaan de prijs voor de beste Nederlandse misdaadroman: de Gouden Strop.

"Thijssen schreef in deze periode gemiddeld zes boeken per jaar", is te lezen in de biografie over de schrijver op diens website. "Op aanraden van zijn uitgever schreef hij een deel van die boeken onder pseudoniem, omdat niemand zou geloven dat één auteur jaarlijks acht boeken van constante kwaliteit zou kunnen schrijven."

Thijssen werd in 1933 geboren in Rijswijk. Hij ging op zijn achttiende bij zijn vader wonen in Frankrijk, waar hij journalistiek ging studeren. Vanaf 1952 gaf hij les in een jezuïetenklooster. De schrijver kwam in 1981 weer even naar Nederland. Hij keerde in 1987 terug naar Frankrijk, waar hij in Saint-Germain-de-Calberte ging wonen, in de Cevennen. Daar is hij dinsdag overleden.