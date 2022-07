Van Gogh Museum viert vijftigjarig bestaan met feest en tentoonstellingen

Het Van Gogh Museum bestaat volgend jaar vijftig jaar. Dat wordt op 2 juni 2023 gevierd met een groot feest op het Amsterdamse Museumplein. Ook zijn er drie grote tentoonstellingen te zien die in het teken staan van het jubileumjaar.

De tentoonstelling Kiezen voor Vincent vertelt een persoonlijk verhaal over twijfel, tegenslag, trots en triomf. Het verhaal wordt niet alleen verteld door de ogen van de kunstenaar zelf, maar ook door die van onder anderen zijn broer Theo. "De vele topstukken en onbekende pareltjes in de tentoonstelling laten zien hoe de familieverzameling uitgroeide tot een imposante wereldcollectie."

Van 12 mei tot en met 3 september komt het museum met de tentoonstelling Van Gogh in Auvers-sur-Oise. Van Gogh was erg productief in die Franse gemeente en maakte er een aantal van zijn grootste meesterwerken. De tentoonstelling laat ruim vijftig schilderijen en twintig tekeningen en schetsen zien uit de laatste twee maanden van zijn leven.

De derde expositie is te zien van 13 oktober 2023 tot en met 14 januari 2024. De tentoonstelling gaat over het gebied aan de Seine rond het plaatsje Asnières, ten noordwesten van Parijs. Op die plek waren Van Gogh en andere kunstenaars tussen 1882 en 1890 veel te vinden. Het is volgens het museum voor het eerst dat Asnières in een tentoonstelling als schildersbestemming op de kaart wordt gezet.