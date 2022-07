Confettiregen van Splinter Chabot gekozen tot mooiste queerboek

Splinter Chabot staat met zijn boek Confettiregen op de eerste plaats van de Hebban Regenboog 100. Dat is een top 100 van mooiste queerboeken van Nederland. Het boek van de 26-jarige Chabot is door 6000 bezoekers van Hebban.nl en Winq.nl verkozen tot het mooiste lhbtiq+-boek.

Chabot is niet alleen op de eerste plaats in de top 100 te vinden, maar ook op de derde en elfde plek. Zijn boek als de Hemel genoeg ruimte heeft werd ook gewaardeerd door de lezers en staat op plaats 3, terwijl Roze brieven op plaats 11 staat.

"Zo'n top 100 met alleen maar queerboeken is belangrijk én nodig", zegt Chabot. "Stel dat je zoekende bent. Verdwaald in je eigen hoofd, en je weet niet waar het lichtknopje zit, dan kan een boek uit zo'n lijst, waar je misschien iets van jezelf in herkent, als een zaklamp dienen. Als een helpende hand die je vastpakt, knuffelt en verder brengt. Zodat je uiteindelijk weer kunt huppelen. Daarom is het belangrijk, voor zij die het nodig hebben."