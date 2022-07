Broadway-musical over kunstenares Frida Kahlo in de maak

In de Verenigde Staten wordt gewerkt aan een musical over het leven van de Mexicaanse kunstenares Frida Kahlo. Frida, The Musical is volgens Amerikaanse media volgend jaar voor het eerst te zien.

Door: onze entertainmentredactie

De musical gaat over Kahlo's leven en haar carrière. De voorstelling zal vooral een ode aan haar creativiteit worden, zeggen de producenten.

De Mexicaanse componist Jaime Lozano is verantwoordelijk voor de muziek van Frida, The Musical. Meer details over de show worden binnenkort bekendgemaakt.

Kahlo (1907-1954) is vooral bekend door haar (zelf)portretten. De kunstenares wordt gezien als een feministisch icoon dat vrouwen realistisch weergaf. Ook schuwde ze thema's als gender, menstruatie en borstvoeding - waar destijds een taboe op rustte - niet in haar werk.

Haar leven is in 2002 verfilmd. Salma Hayek speelde in de film Frida de hoofdrol en werd daarvoor genomineerd voor een Oscar.

