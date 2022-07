Michelle Obama brengt in najaar vervolg op populaire biografie uit

Michelle Obama brengt in november een tweede boek uit. De echtgenote van de voormalige Amerikaanse president Barack Obama verkocht eerder miljoenen exemplaren van haar biografie Mijn verhaal. Nu schrijft ze een boek over haar persoonlijke ervaringen en inzichten in thema's als verandering en kracht.

Door: Danja Koeleman

In Het licht in ons schrijft de voormalige first lady over haar ervaringen als dochter, moeder, echtgenote, vriendin en presidentsvrouw. Ze deelt de gewoonten en principes die ze heeft ontwikkeld om zich succesvol aan te passen en zo allerlei obstakels te slechten.

Ook bespreekt ze thema's als afkomst en gender en geeft ze de lezer adviezen om angsten te overwinnen en kracht te vinden in saamhorigheid.

"Ik heb geleerd dat je mag inzien dat eigenwaarde gepaard gaat met kwetsbaarheid en dat de impuls om altijd en in alle omstandigheden naar iets beters te streven hetgeen is wat we als mensen op deze aarde delen", schrijft Obama in de inleiding in het boek.

"We worden moediger als het licht is. Als je je licht kent, ken je jezelf. Je kent je eigen verhaal op een eerlijke manier. Ik heb ervaren dat dat soort zelfkennis vertrouwen geeft."

Het licht in ons verschijnt wereldwijd op 15 november. Ook de Nederlandstalige uitgave ligt dan in de winkels.

Obama's memoires werden in het najaar van 2018 gepubliceerd en tot dusver gingen ruim zeventien miljoen exemplaren van het boek over de toonbank. Naar aanleiding hiervan verscheen ook een documentaire.

