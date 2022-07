Man die werken Van Gogh en Hals roofde krijgt ook in hoger beroep acht jaar cel

Kunstrover Nils M., die eerder werd veroordeeld tot acht jaar gevangenisstraf vanwege het stelen van wereldberoemde werken van Vincent van Gogh en Frans Hals, krijgt in hoger beroep dezelfde straf als hem eerder werd opgelegd. Volgens het hof is het bewijs overtuigend.

Door: onze entertainmentredactie

Zo werden er DNA-sporen van M. aangetroffen na de diefstallen. Bij museum Singer Laren werden delen van de lijst teruggevonden met onder meer DNA van M. Verder zijn er volgens de rechters sterke overeenkomsten tussen beide kunstroven.

"Beide keren ging het om een doelgerichte actie die binnen heel korte tijd plaatsvond en waarbij één bijzonder schilderij van een beroemde schilder, met een grote waarde, is weggenomen", aldus het hof. Ook de locaties lijken volgens de rechters op elkaar: "Relatief kleine musea met een relatief kleine collectie, waarvan het weggenomen schilderij het topstuk was."

M. zou samen met een onbekend gebleven man hebben gehandeld. De celstraf van acht jaar was ook het vonnis van de rechtbank in Lelystad in 2021. Het Openbaar Ministerie eiste deze straf in hoger beroep opnieuw.

Volgens het hof veroorzaakte de diefstal van de zeer waardevolle schilderijen, met een grote cultuurhistorische waarde, veel ophef in de kunstwereld en de samenleving. Het hof brengt wel vijftig dagen cel in mindering in verband met een strafoplegging in een andere zaak tegen M.

M. moet museum miljoenen betalen

M. heeft een lang strafblad, met onder meer een veroordeling voor een kunstroof uit een museum in Gouda in 2015. Hij heeft altijd ontkend dat hij iets met de diefstallen in 2020 te maken heeft. Hij moet Museum Hofje van Mevrouw van Aerden een schadevergoeding van ruim 8,7 miljoen euro betalen vanwege de verdwijning van het werk van Hals.

Singer Laren had geen schadeclaim ingediend. M. is door het hof ook veroordeeld voor het bezit van een vuurwapen met munitie en meer dan tienduizend MDMA-pillen.

M. werd in april opgepakt in zijn huis in Baarn nadat eind maart het schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh uit Singer Laren was ontvreemd. Twee lachende jongens van Hals werd eind augustus meegenomen uit museum Hofje van Mevrouw van Aerden in Leerdam.

Samen zijn de werken, die nog altijd niet terecht zijn, zo'n 17 miljoen euro waard. Het werk van Hals, dat stamt uit 1626 of 1627, is al twee keer eerder gestolen: in 2011 en 1998.

Aanbevolen artikelen