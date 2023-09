Hoe een kunstdetective een gestolen schilderij van Van Gogh opspoorde

Een dief breekt in een museum in en gaat ervandoor met een werk van Vincent van Gogh. Drie jaar later weet een kunstdetective het op te sporen. Wat is het verhaal achter het vandaag teruggebrachte kunstwerk van de oude meester?

Het is de nacht van zondag 29 op maandag 30 maart 2020, rond 3.15 uur. Buiten is het donker, mensen slapen. Maar rond de Oude Drift in Laren verschijnt een man, die rondraast op een motor. Hij stopt voor museum Singer Laren.

De man is daar niet voor een pitstop; hij heeft heel andere plannen. Met grof geweld forceert hij de toegangsdeur van het museum en weet hij binnen te komen. Hij gebruikt een moker om het kogelwerende glas dat een bijzonder werk beschermt te breken.

Het gaat het om Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh, het olieverfwerk dat de kunstenaar in 1884 heeft gemaakt. Het werk is niet groot: slechts 25 bij 57 centimeter. De dief pakt het schilderij mee onder zijn arm en rent naar buiten. Andere werken in het museum, schilderijen van bijvoorbeeld Piet Mondriaan, worden met rust gelaten. Wellicht dat het kleine formaat Lentetuin aantrekkelijk maakt om te stelen: er hoeft niet mee gezeuld te worden.

Vier maanden later wéér bekend schilderij gestolen

De diefstal wordt breed uitgelicht in de pers, maar van de verdachte ontbreekt ieder spoor. Vier maanden later wordt uit het Leerdamse museum Hofje van Mevrouw van Aerden een ander bekend schilderij gestolen. Het gaat om Twee lachende jongens van Frans Hals. Prijskaartje van de twee werken bij elkaar: zo'n 17 miljoen euro.

Er komen wat tips binnen en het onderzoek is in volle gang, maar lange tijd blijft het een mysterie waar de dief én de gestolen schilderijen zijn. Pas een jaar later komt de politie een verdachte op het spoor. Het gaat om Nils M., een 58-jarige man uit Baarn.

Op basis van DNA-sporen die in beide musea zijn gevonden, wordt M. veroordeeld tot acht jaar cel. Hij heeft op dat moment al een strafblad. In 2012 maakte M. zich schuldig aan de diefstal van een monstrans (versierd vaatwerk) van verguld zilver uit een museum in Gouda. De rechter noemt hem "een onverbeterlijke crimineel".

M. krijgt een celstraf van acht jaar opgelegd. Volgens het hof is het bewijs overtuigend en zorgt de diefstal van zeer waardevolle schilderijen, met een grote cultuurhistorische waarde, voor veel ophef in de kunstwereld.

Criminelen hebben de schilderijen mogelijk in handen

Kunstdetective Arthur Brand is er zeker van dat de werken in de onderwereld circuleren, vertelt hij aan Trouw. Waardevolle werken worden soms gestolen om door te verkopen aan criminelen. Zij gebruiken ze als troef: in ruil voor een schilderij krijgen ze dan bijvoorbeeld een fikse strafvermindering wanneer ze worden veroordeeld voor een misdaad.

Na een hack van het cryptoplatform EncroChat blijkt dat de Van Gogh in 2021 in het bezit was van crimineel Peter Roy K., die wordt verdacht van cocaïnehandel. "Ik ga ermee chanteren als ik zes jaar krijg", zou K. hebben gezegd.

Maar twee jaar lang ontbreekt van het werk ieder spoor. Andreas Blühm, directeur van het Groninger Museum, krijgt tussendoor nog wel een versleutelde mail met daarin een foto van Lentetuin. Het lijkt een teken dat het schilderij nog bestaat.

Arthur Brand met de Lentetuin van Vincent van Gogh. Foto: ANP

Overdracht in IKEA-tas

In de media wordt volop geschreven over de Van Gogh en dat hij rondgaat in het criminele circuit. Daarmee wordt het de criminelen die hem in hun bezit hebben te heet onder de voeten. "Ze wilden ervan af", zegt Brand tegen De Telegraaf.

Hij krijgt op 29 augustus 2023 een appje van een anonieme persoon. "De man had niets te maken met de roof of de heling, maar kon wel beschikken over de Van Gogh", zegt Brand.

Hij wint zijn vertrouwen en spreekt in het weekend van 9 en 10 september 2023 in het holst van de nacht met hem af in Amsterdam. De kunstdetective bespreekt de details van de overdracht, die plaatsvindt op maandag 11 september.

De man komt langs in de woning van Brand in de hoofdstad. "Hij belde aan met het werk in een kussen in een IKEA-tas. Blühm kwam meteen daarna langs om te kijken. Het was onmiskenbaar de Lentetuin. We hadden de tranen in de ogen. Kort daarna hebben we met rechercheurs het glas geheven."