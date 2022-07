Rick Engelkes belooft verantwoording voor coronasteun openbaar te maken

Rick Engelkes zal de verantwoording voor de financiële steun die zijn bedrijf ontving voor de nog niet bestaande musical Willem van Oranje openbaar maken. Dat beloofde de oud-acteur in talkshow RENZE, nadat er vorige week ophef was ontstaan over de 4,3 miljoen euro voor zijn bedrijf Waterfront Entertainment.

Door: onze entertainmentredactie

In het najaar moet Engelkes met zijn bedrijf de subsidie kunnen verantwoorden en bepaalt het Fonds Podiumkunsten of het bedrag terecht is toegekend. "Zeker, als die verantwoording er straks is, kunnen we die openbaar doen", reageerde Engelkes op een verzoek van presentator Renze Klamer.

De ophef ontstond na de publicatie van een artikel van het Noordhollands Dagblad. De krant berichtte dat Engelkes' bedrijf 4,3 miljoen aan coronasteun had gekregen voor Willem van Oranje, maar dat de musical er nooit is gekomen. Volgens het dagblad was het niet duidelijk wat er met het geld is gebeurd. De voormalige acteur benadrukte dat aan alle voorwaarden voor de aanvraag is voldaan.

Voor Willem van Oranje moet in Delft een nieuw theater worden gebouwd. Tot dusver staan er slechts heipalen in de grond, omdat een vergunning ontbreekt. Van het uitgekeerde bedrag is volgens Engelkes 1 miljoen euro uitgegeven.

Dat geld ging naar onder meer de heipalen in de grond, een maquette en de hal, die in het buitenland wordt gebouwd, vertelde de producent maandag. "De musical bestaat wel, alleen is hij er nog niet", lichtte Engelkes toe. "We zijn altijd door blijven investeren en ontwikkelen."

Wachten op vergunning

Het Fonds Podiumkunsten liet eerder al in een reactie weten dat de toekenning "volgens de gestelde procedure is verlopen" en dat het definitieve oordeel na de verantwoording door Waterfront komt. Op basis daarvan zou het fonds ook kunnen beslissen dat een deel van of het volledige uitgekeerde bedrag moet worden terugbetaald. "Als dat zo is, dan is dat zo", zei Engelkes.

De musical moet er eind volgend jaar echt komen. Volgens de producent is de nieuwe voorlopige omgevingsvergunning er over een paar weken en kan dan worden begonnen aan de bouw. Ook maakte Engelkes bekend dat Theu Boermans, bekend van Soldaat van Oranje, de musical gaat regisseren. De namen van andere castleden zijn nog niet bekendgemaakt.

