Pop-artkunstenaar Claes Oldenburg (93) overleden

Pop-artkunstenaar Claes Oldenburg is op 93-jarige leeftijd overleden, meldt The Washington Post . De in Zweden geboren beeldhouwer staat bekend om zijn kolossale sculpturen van alledaagse voorwerpen, zoals een honkbalknuppel, een schaar, een uitgeknepen tube tandpasta of een wasknijper.

Door: onze nieuwsredactie

Samen met tijdgenoten Andy Warhol en Roy Lichtenstein was Oldenburg een van de leidende figuren in de pop-artbeweging. "Kunst moet meer betekenen dan alleen het produceren van objecten voor galerieën en musea", zei hij tegen de Los Angeles Times in 1995.

Oldenburg is op 18 juli overleden in zijn huis in de New Yorkse wijk Manhattan. Hij was herstellende van een val. Dat bevestigen zijn vertegenwoordigers bij de Pace Gallery en de Paula Cooper Gallery in New York.

Zijn werk is onder meer te zien in het Kröller-Müller Museum, waar bij een kruising in de buurt van het museum op de Veluwe een ruim 11 meter hoge blauwe troffel staat als een reusachtige wegwijzer.

In 2017 schreef The New York Times-journalist Randy Kennedy dat het makkelijk "te vergeten is hoe radicaal zijn werk was toen het voor het eerst verscheen".

Oldenburgs tweede vrouw was de in Nederland geboren beeldhouwer Coosje van Bruggen, die van 1976 tot haar dood in 2009 met hem werkte. Het paar noemde dat een "echt artistiek partnerschap". Beiden hadden ook de Amerikaanse nationaliteit.

Aanbevolen artikelen