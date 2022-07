Leven van oud-koningin Juliana te zien in expositie Nieuwe Kerk

Een expositie over het werk en leven van oud-koningin Juliana is dit najaar te bewonderen in De Nieuwe Kerk. Met de tentoonstelling De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen, wordt de 75e verjaardag van haar inhuldiging gevierd. Bezoekers kunnen onder meer haar typerende brillen en inhuldigingsjurk in het echt zien.

Door: onze entertainmentredactie

Ruim vierhonderd objecten zijn op deze tentoonstelling te bekijken. De voorwerpen symboliseren het leven van de vorstin. Juliana's persoonlijke bezittingen, bekende avondjaponnen en kleding en speelgoed van haar kinderen worden tentoongesteld.

Bezoekers kunnen tijdens de expositie ook bijzondere filmfragmenten en foto's zien, beeldende kunst, het koninklijk servies en historische documenten.

De Koninklijke Verzamelingen zijn de grootste bruikleengever van de expositie. De instelling organiseert de openstelling van de paleizen. Ook beheert en ontsluit de organisatie de bijzondere historische collecties van de geslachten Nassau en Oranje-Nassau.

De andere objecten in de tentoonstelling zijn afkomstig uit tientallen musea en privécollecties.

De eeuw van Juliana, een koningin en haar idealen is te zien vanaf zaterdag 15 oktober tot en met zondag 9 april 2023.

