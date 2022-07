Rick Engelkes ontkent speculaties over onterecht ontvangen miljoenen

Rick Engelkes neemt namens zijn bedrijf Waterfront Entertainment "nadrukkelijk afstand van mediaspeculaties over vermeend onrechtmatig handelen" bij de coronasteun die het bedrijf heeft gekregen. Ook vindt hij dat "elke twijfel hieromtrent volkomen uit de lucht gegrepen" is. Dat laat het bedrijf weten in een reactie aan NU.nl.

Door: onze entertainmentredactie

Een week geleden berichtte het Noordhollands Dagblad dat Engelkes 4,3 miljoen euro coronasteun voor de musical Willem van Oranje had gekregen. De voorstelling is er nooit gekomen en is ook nog niet in productie. Volgens de krant is niet duidelijk wat er wel met het geld is gebeurd.

Volgens Engelkes is de productie wel degelijk aan de gang en wordt er toegewerkt naar een première van Willem van Oranje in het najaar van 2023. "Wij zijn erg blij met de voorwaardelijke toekenning van de subsidie. Voor de definitieve toekenning moeten wij vanzelfsprekend, zoals gebruikelijk, voldoen aan alle eisen."

Hiervoor moet binnen drie maanden na ontvangst van de beschikking een rapport met bevindingen worden aangeleverd, opgesteld door een accountant. De tijdlijn van de productie en informatie over de aangevraagde subsidie worden binnenkort openbaar gemaakt op de website van Willem van Oranje.

'Voorlopige toekenning volgens procedure verlopen'

Het Fonds Podiumkunsten, dat de subsidies regelt, stelt dat de voorlopige toekenning "volgens de gestelde procedure is verlopen". Het definitieve oordeel volgt pas na de verantwoording door Waterfront.

"Wij beoordelen op grond van voorwaarden en criteria die we vooraf hebben opgesteld en we gaan in die fase uit van de aangeleverde informatie. We kunnen daarop wel verduidelijkende vragen stellen", stelt de organisatie.

"Waterfront heeft snel en uitgebreid de gevraagde informatie aangeleverd. Uit de beschikbare informatie was duidelijk dat de kaartverkoop nog niet was begonnen. Op grond van de aangeleverde informatie is besloten om tot uitbetaling over te gaan."

Voorstelling najaar 2023 in première

De voorstelling zou in eerste instantie in 2021 in première gaan, maar werd vanwege de coronalockdowns meerdere malen uitgesteld. Het was de bedoeling om in Delft een speciaal theater te bouwen met 1.350 stoelen en de modernste technieken.

Daar staan "diverse palen" voor in de grond, laat een woordvoerder van de gemeente weten. Maar de producenten zijn in afwachting van een omgevingsvergunning die bij de gemeente ligt. Namen van acteurs zijn nog niet bekendgemaakt.

Aanbevolen artikelen