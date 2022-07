Theaterbezoek trekt aan na huiverige start, deel zalen voller dan voor corona

De kaartverkoop van theaters en concertzalen rukt aan: waar het publiek in eerste instantie niet massaal toestroomde, vertelt de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties aan NU.nl dat er bij sommige theaters zelf sprake is van een toename aan bezoek ten opzichte van voor de corona-uitbraak. De cijfers zien er inmiddels een stuk rooskleuriger uit: het lijkt erop dat mensen niet meer bang zijn om een kaartje voor hun favoriete cabaretier of artiest te kopen.

Door: Danja Koeleman

Meerdere theaters merkten in maart, toen de theaters weer volledig open mochten, dat de kaartverkoop nog wat stroef ging. In plaats van volle zalen zagen veel podia misschien maar de helft van de stoelen gevuld.

Zo liet het Amsterdamse theater Bellevue weten dat de zalen vaak maar voor 60 à 65 procent bezet werden. Ook andere theaters en podia merkten dezelfde trend, waarbij vooral oudere bezoekers zouden wegblijven. Het RIVM, dat met de gedragsmonitor onderzoek doet naar mensen en (de nasleep van) het coronavirus, heeft hier geen specifiek onderzoek naar gedaan en er bestaan dus ook geen cijfers over.

Het lijkt erop dat de zalen tijdens het nieuwe theaterseizoen, dat in september start en waarvan de verkoop pas is begonnen, weer een stuk voller gaan zijn. De Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) vroeg begin juli aan hun leden hoe het gaat met de kaartverkoop en ontving positieve signalen.

Gemiddeld verkoopt een theater bij de start van de verkoop ongeveer een derde van hun kaarten. Een kwart van de theaters merkte bij de recente kaartverkoop geen verschil met de periode voordat het coronavirus uitbrak. 11 procent ziet zelfs een toename, 64 procent merkt nog steeds een lichte afname. Maar van stevige dalingen is geen sprake meer.

'Dit zijn hoopgevende signalen voor de toekomst'

"Hoewel de kaartverkoop dus nog iets achterblijft, zijn dit hoopgevende signalen voor de toekomst", laat een woordvoerder van VSCD weten. "De kaartverkoop lijkt langzaamaan weer aan te trekken en het publiek lijkt haar weg terug te vinden naar de zalen."

Dezelfde trend wordt ook opgemerkt door Cultuurmarketing, een netwerkorganisatie voor marketeers in de culturele sector. Zij hebben het door de eerdere terugloop in de kaartverkoop behoorlijk druk gekregen, want aan hen de taak om de (vaak oudere) bezoeker weer naar de theaters te krijgen.

Die campagnes lijken hun doel te hebben bereikt, want ook Cultuurmarketing hoort veel geluiden over een grotere bezoekersstroom naar de theaters. "Ik kan niet zeggen dat het voor ieder theater het geval is, maar we horen dat het bij sommige podia weer storm loopt."

Zo deelden onder meer Theater De Maagd in Bergen op Zoom en De Nobelaer in Etten-Leur al met AD enthousiaste berichten over een denderende kaartverkoop. "Als het in dit tempo doorgaat, komen we zeker tot uitverkochte zalen."

