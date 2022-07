Curaçaose Griffel-winnares Diana Lebacs op 74-jarige leeftijd overleden

De Curaçaose schrijfster en actrice Diana Lebacs is maandag overleden op 74-jarige leeftijd. Dat heeft haar familie bekendgemaakt.

Zij schreef zowel in het Papiaments als in het Nederlands. Voor het jeugdboek Nancho van Bonaire ontving ze als eerste niet-Europese schrijfster in 1976 een Zilveren Griffel.