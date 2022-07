Als kunstdetective Arthur Brand de opgedoken relikwie aan de Nederlandse politie geeft, wordt het eerst onderzocht op sporen, zoals vingerafdrukken en haren. Wanneer dat onderzoek klaar is, kan de relikwie snel worden teruggebracht naar Frankrijk, meldt de Landelijke Eenheid van de politie.

De politie reageert daarmee op de mededeling van Brand dat hij vorige week een pakket bij zijn voordeur ontving. Daarin zat hoogstwaarschijnlijk een kunstwerk met de naam Précieux Sang, Frans voor 'kostbaar bloed'.

Het bestaat uit een gouden kist, een zogeheten reliekschrijn, met daarin twee houders. Katholieken geloven dat in die houders het bloed van Jezus Christus zit. Dat zou na de kruisiging zijn opgevangen door Jozef van Arimathea. In Frankrijk wordt de relikwie al ongeveer duizend jaar vereerd.

Het voorwerp werd vorige maand gestolen uit een abdij in de plaats Fécamp in Normandië. Na de diefstal kregen de daders waarschijnlijk berouw, stelt Brand.

Nog geen spoor van de dader

De dief is nog spoorloos en het is ook niet bekend wie hebben geholpen om de relikwie te verbergen. Het is ook niet duidelijk wat forensisch onderzoek kan opleveren.

De politie tempert de verwachtingen. "De sporen zijn mogelijk goed gewist. Dan houdt het voor ons vrij snel op. Misschien zitten er vingerafdrukken op, maar dit is een relikwie; in duizend jaar tijd hebben daar ik weet niet hoeveel mensen aan gezeten", zegt de woordvoerder.

Brand zegt dat hij de relikwie later deze week aan de Landelijke Eenheid wil geven. Het is niet bekend waar het voorwerp nu is. De politie zegt het niet te hebben en ook nog geen onderzoek te mogen doen. Frankrijk heeft Nederland via een zogeheten Europees onderzoeksbevel gevraagd om onderzoek, maar dat is nog niet binnen.