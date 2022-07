Kunstdetective Arthur Brand heeft een zeldzame, in juni gestolen relikwie in handen gekregen. Een heler ontving het kistje van de dief en heeft het via een tussenpersoon aan de detective gegeven, zo vertelt Brand dinsdag aan De Telegraaf.

Het gaat om een goudkleurige schrijn, een kistje waarin relikwieën worden bewaard, genaamd Precieux Sang (kostbaar bloed). Begin juni werd het kistje ontvreemd uit de Abbaye de la Trinité in het Franse Fécamp.

Het kistje zou in twee houders het bloed van Jezus Christus bevatten, binnen het christendom beschreven als 'Heilig Bloed'. "Van dit object is de geldelijke waarde nul, maar de emotionele lading is gigantisch", weet Brand.

Het bloed zou zich op meerdere plekken in België, Frankrijk en Duitsland bevinden. "Voor gelovigen is dit bloed het belangrijkste wat er is. Jezus heeft zichzelf hiermee geofferd en de mensheid verlost", aldus de kunstdetective.

Twee weken geleden kreeg Brand een mailtje waarin een anonieme persoon beweerde de relikwie in handen te hebben. "De dief had de schrijn doorgegeven aan een heler, die in paniek raakte toen hij besefte wat hij in handen had", zegt Brand. De heler gaf de schrijn vervolgens aan een tussenpersoon, die het niet durfde te retourneren aan de kerk en besloot om de kunstdetective een mailtje te sturen.

Detective mocht politie niet inschakelen

"Enige voorwaarde was dat ik de politie niet zou inschakelen, anders zou het vernietigd worden", zegt Brand. "Binnen een week zou er drie keer kort achter elkaar bij me worden aangebeld, en dan stond het op mijn stoep. Ontdaan van vingerafdrukken."

Na drie dagen werd er inderdaad aangebeld en ontving Brand een pakket met de schrijn en andere religieuze voorwerpen die waren gestolen uit de Franse abdij. De kunstdetective zal het voorwerp binnenkort aan de politie geven, die het vervolgens bezorgt bij de Franse politie.

Brand zegt dat hij zelf heeft gecontroleerd of het object echt is. "Ik heb alle boeken en beelden bekeken. Dit is niet in drie weken te vervalsen. Het is echt."