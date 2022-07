Producent Rick Engelkes kreeg 4,3 miljoen euro coronasteun voor een musical rond Willem van Oranje, maar een voorstelling heeft het publiek nog altijd niet gezien. Wat weten we tot nu toe over deze productie, die in de media al 'spookmusical' genoemd wordt? Het productiebedrijf van de voormalig GTST-acteur belooft dat de plannen rond de nieuwe musical binnenkort worden bekendgemaakt.

Willem van Oranje, een musical over het leven van Willem van Oranje (1533-1584), werd in oktober 2019 door Rick Engelkes Producties (van onder meer Kruimeltje) aangekondigd. Op 7 maart 2021 zou de voorstelling in première gaan en het was de bedoeling dat hij vijf jaar lang gespeeld zou worden.

Nog geen half jaar later lag de hele entertainmentwereld plat door het coronavirus en ook de première van Willem van Oranje werd uitgesteld, naar september 2021. De productie, waarvoor in Delft zelfs een speciaal theater gebouwd zou worden, ging volgens Engelkes gewoon door. De gemeente Delft zou ruim 6 ton steken in de bouw van het theater.

Volgens het Noordhollands Dagblad zijn die repetities er nooit geweest en ook het tijdelijke theater, waarin 1350 stoelen zouden komen, is (tot dusver) niet gebouwd. De coronasteun aan Engelkes' bedrijf werd wel uitgekeerd: 4,2 miljoen euro, om precies te zijn. Volgens de krant ten onterechte, omdat er in de coronaperiode niks aan de musical gedaan zou zijn.

Maar Waterfront Entertainment (dochterbedrijf van Rick Engelkes Producties, speciaal opgericht voor deze musical) ontkent deze beweringen en stelt in een verklaring dat de productie niet heeft stilgelegen. Het theater is al aangekocht en betaald - sterker nog, de palen voor het theater zouden al in de grond zitten. Verder zijn er volgens Waterfront contracten afgesloten met creatieve makers en uitvoerders, is er een contract met de theaterexploitant, zijn script en muziek klaar en worden de tribune en de decors binnenkort gemaakt. Kortom: het bedrijf heeft in tegenstelling tot wat de krant beweert niet stilgezeten.

Het Fonds Podiumkunsten, dat alles regelt rond de coronasteun in de cultuursector, heeft vrijdag laten weten dat de 4,3 miljoen euro een voorlopige subsidie is die is toegekend conform de regels in de compensatieregeling. Zij benadrukken dat Waterfront hierbij transparant is geweest en alle informatie heeft aangeleverd die hiervoor nodig is. Waterfront is ervan overtuigd dat de subsidie ook bij een definitieve beoordeling gehandhaafd blijft.

Het bedrijf zegt binnen twee weken met meer informatie over de musical te komen. In de media wordt al gesproken over 'een spookmusical' en Engelkes wordt de 'Sywert van de culturele sector' genoemd (naar ondernemer Sywert van Lienden die ten onterechte miljoenen verdiende aan mondkapjes). Maar volgens Waterfront gaat Willem van Oranje eind dit jaar in première en is de subsidie allesbehalve ten onrechte gegeven.