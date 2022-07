Linda Hakeboom komt binnenkort met een boek waarin ze uitgebreid vertelt over haar ervaringen met borstkanker. De regisseuse werkte al langer aan het boek en heeft nu haar eerste contract getekend bij uitgeverij Thomas Rap.

Op Instagram schrijft de 36-jarige Hakeboom dat er na de serie Linda's Kankerverhaal, waarin ze vlogde over haar ervaringen, nog veel te vertellen is over haar ziekteperiode. "Ik wil graag nog veel dieper op de materie ingaan", laat ze weten. Het boek moet volgens Hakeboom "heel intiem en persoonlijk" worden.

Eerder dit jaar liet Hakeboom al weten dat ze een boek wilde schrijven over alles wat ze heeft meegemaakt, maar dat ze eerst de tijd wilde nemen om haar ziekte psychisch te verwerken. Hakeboom zegt het spannend te vinden haar verhaal nu in boekvorm uit te brengen, maar ook blij te zijn. "Kan niet wachten om het met jullie te delen als het af is!"

De eerste vlog van Hakeboom verscheen in oktober 2020 op de website van LINDA. In november 2021 liet Hakeboom op Instagram weten dat ze de behandeling had afgerond.