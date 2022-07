De Nederlandse literatuur is afgelopen week een bekende naam verloren: Remco Campert overleed op 92-jarige leeftijd. De poëet en schrijver wordt gezien als een van de groten. Maar in hoeverre leeft zijn werk anno 2022 nog? En hoe groot is bijvoorbeeld de kans dat Het leven is vurrukkulluk over dertig jaar nog op de boekenlijsten prijkt?

Afgelopen maandag werd bekend dat Campert op 92-jarige leeftijd is overleden. Hij wordt komende maandag in besloten kring begraven. Maar zijn werk blijft voortleven.

Campert schreef zowel romans als gedichten en veel mensen leren hem kennen op de middelbare school. Volgens Jeroen Dera, universitair docent Nederlandse letterkunde, leent Camperts werk zich goed voor het voortgezet onderwijs. "Zijn poëzie en romans zijn op het eerste gezicht niet moeilijk. Hij schrijft lichtvoetig, ironisch en toegankelijk met veel humor. Het leest makkelijk weg, is qua stijl licht, maar wel met een thematische zwaarte."

Onder jonge dichters wordt Campert gezien als een grote inspiratiebron. Zo ziet de veelgeprezen Marieke Lucas Rijneveld hem als een voorbeeld. Ook Joost Oomen is enorm groot fan van de schrijver en dichter.

"Campert leefde 100 procent voor de poëzie", vertelt de 31-jarige dichter en Slimste mens-deelnemer aan NU.nl. "Hij vond een eigen taal en wist een klassiek gevoel van romantiek te koppelen aan alledaags taalgebruik. Dat levert een enorme zeggingskracht op die je bij andere dichters niet ziet. Hij weet goed wat hij kan combineren, waardoor er geen wanorde ontstaat in zijn werk."

'Over dertig jaar is Campert geen klinkende naam meer'

Toch staan zijn klassiekers niet meer op een prominente plek in de boekenlijsten, stelt Dera. De docent deed in 2019 uitvoerig onderzoek aan de hand van ruim zestienhonderd boekenlijsten. "Het leven is vurrukkulluk, toch wel zijn bekendste werk, kwam hier slechts 65 keer op voor. Procentueel gezien leest dus zo'n 4 procent Campert. Hij geldt niet meer als het summum in het literatuuronderwijs."

Ook op het gebied van poëzie valt op dat Campert aan populariteit heeft moeten inboeten. Op de vraag aan docenten wat er in hen opkomt als ze denken aan bekende dichters en gedichten, wordt Verzet van Campert (een van zijn bekendste gedichten) door slechts 5 procent genoemd. "Zijn werk leeft nog wel voort, maar dat lijkt steeds minder te worden", stelt Dera.

"Ik denk dat Campert over dertig jaar geen klinkende naam meer is. De generatie van nu is met zijn werk opgegroeid, maar de jongere generatie is dat minder. Leraren noemen zijn naam niet vaak meer in de les en de kans is groot dat dit alleen maar minder wordt."

Remco Campert in 2018. Remco Campert in 2018. Foto: ANP

Camperts werk te lichtvoetig?

De nieuwe generatie docenten - die een grote rol spelen in de literatuuropvoeding van jongeren - krijgen tijdens hun opleiding niet veel over Campert mee, merkte Dera zelf ook. "Tijdens colleges over naoorlogse literatuur is er veel aandacht besteed aan de Vijftigers (de literaire beweging waar Campert deel van uitmaakte, red.), maar dan wordt er meer gesproken over Lucebert en Kouwenaar (andere dichters uit die beweging, red.)."

"Over hen zijn meerdere proefschriften geschreven, over Campert niet. Misschien wel omdat zijn werk wat lichtvoetiger is en minder bepalend voor de vernieuwing van de poëzie. Het ligt minder voor de hand om Camperts werk te bespreken in colleges, waardoor de docenten ook minder met hem te maken hebben. Daarom komt hij ook minder vaak voor tijdens de Nederlandse les, en dat houdt de cyclus in stand."

“Poëzie is een daad van bevestiging. Ik bevestig dat ik leef, dat ik niet alleen leef.” Uit Poëzie is een daad (1955)

'Een tweede Campert is er niet'

Waar Dera betwijfelt of Campert over dertig jaar nog op boekenlijsten prijkt, is Oomen er zeker van dat hij nog lange tijd gelezen wordt. "Er is niet zo gauw een tweede Campert te vinden", stelt de dichter. "Als jonge dichters onderling hebben we het veel over hem. Als je dichter wil zijn, ga je eerst naar Campert kijken."

Ook als je geen poëzieambities hebt, kun je volgens Oomen veel plezier aan Camperts werk beleven. "Het is gewoon heel erg mooi. Je kan er ontroerd door raken en zin krijgen om feest te trappen. Er is heel veel levensvreugde, maar ook melancholie in zijn werk."

Oomen vindt Poëzie is een daad Camperts mooiste gedicht. "Daarin wordt goed uitgelegd wat poëzie eigenlijk is, zonder dat het heel uitleggerig is. En Het leven is vurrukkulluk is geweldig, dat moet iedereen verplicht gelezen hebben."

"Het is erg zonde dat hij dood is, er hadden wel meer Campert-gedichten geschreven mogen worden. Lucebert schreef ooit over hem: 'Remco gaat nooit dood.' Tot maandag bleef dat de waarheid. Maar gelukkig kunnen we zijn gedichten altijd nog lezen."