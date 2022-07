Francine Oomen, bekend van de populaire Hoe Overleef Ik-reeks, gaat een nieuw boek maken in de serie. Daarin bevinden de hoofdpersonages zich niet in de tienerleeftijd, maar worden ze gevolgd als twintigers.

"Deze keer gaat het niet over Rosa in haar pubertijd, maar over Rosa en haar vrienden in de leeftijd tussen hun twintigste en dertigste", vertelt de 62-jarige Oomen op TikTok.

De Hoe Overleef Ik-boeken werden aan het begin van deze eeuw populair. De meeste lezers van toen zijn nu twintigers en daarom vindt Oomen het interessant om een nieuw boek voor deze doelgroep te schrijven.

"Dat is best een ingewikkelde periode", aldus de auteur. Ze laat weten graag in gesprek te willen met twintigers en te praten over de onderwerpen die spelen in hun leven en waar zij tegenaan lopen. Deze informatie kan ze gebruiken in haar nieuwe boek.

Er zijn sinds 1998 ruim twintig Hoe Overleef Ik-boeken verschenen, waarin onder meer thema's als liefde, stress en de puberteit centraal staan. De boeken worden uitgegeven door Querido en de illustraties zijn verzorgd door Annet Schaap (ook bekend van Lampje).

Oomen schreef in haar carrière al meer dan honderd boeken, waarvan er miljoenen exemplaren verkocht zijn. Ze geldt daarmee als een van de productiefste en succesvolste auteurs in Nederland.

Haar boeken zijn veelvuldig in de prijzen gevallen. Zo kreeg Oomen negen keer de prijs van de Nederlandse Kinderjury. In 2015 is ze benoemd tot officier in de Orde van Oranje-Nassau.