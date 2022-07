Acteur en cabaretier Remko Vrijdag gaat de hoofdrol van Willy Wonka spelen in de Nederlandse versie van de musical Charlie and the Chocolate Factory. Dat heeft de Theateralliantie donderdag bekendgemaakt. De vertaling van de liedjes is in handen van cabaretier Thomas van Luyn.

Vrijdag is bij het grote publiek vooral bekend als een van de drie Vliegende Panters. Sinds de groep in 2008 uit elkaar ging, was de cabaretier te zien in talloze toneelstukken, films en televisieseries. Ook vormde Vrijdag een cabaretduo met Martine Sandifort.

De musical Charlie and the Chocolate Factory is gebaseerd op het populairste werk van Roald Dahl. Het boek uit 1964 vertelt over de arme jongen Charlie die een gouden ticket bemachtigt voor een exclusieve rondleiding in de chocoladefabriek van Willy Wonka. De musical was eerder onder meer te zien op Broadway en West End.

Ook werden er al twee verfilmingen van het boek gemaakt, met Gene Wilder (1971) en Johnny Depp (2005) als de directeur van de chocoladefabriek. Een derde verfilming wordt binnenkort verwacht.

Charlie and the Chocolate Factory zal van eind augustus 2022 tot en met maart 2023 in zeventien grote Nederlandse theaters te zien zijn. De kaartverkoop is al van start gegaan.