Albert Verlinde produceert een nieuwe voorstelling van de bekende musical Grease. De producent maakte de musical al eerder in 2006, destijds met Jim Bakkum en Bettina Holwerda in de hoofdrollen. Het is nog niet bekend wie nu Danny en Sandy gaan spelen.

De musical zal vanaf 19 maart 2023 in verschillende Nederlandse theaters te zien zijn. Verlinde produceert de voorstelling in samenwerking met Senf Theaterpartners en Jaco Kaasschieter.

"Grease heeft bewezen een musical van alle tijden te zijn", zegt Verlinde. "Ik kijk ernaar uit om deze productie met een jonge groep mensen te gaan maken."

Het verhaal van Grease draait om de tieners Danny en Sandy, die verliefd op elkaar worden tijdens de zomervakantie. Sandy verhuist na de vakantie naar de plek waar Danny woont en komt hem daar tegen op school. Ze ontdekt dat hij daar bekendstaat als een vrouwenverslinder en merkt dat hun imago's verder uit elkaar liggen dan ze had verwacht.

De film uit 1978, met John Travolta en Olivia Newton-John, was een groot succes. Er werden talloze musicalversies van gemaakt. In Nederland was de eerste te zien in 1997. V&V Entertainment, het voormalige bedrijf van Verlinde, produceerde de musical uit 2006 met Bakkum en Holwerda. Zij werden verliefd, zijn inmiddels getrouwd en hebben drie kinderen. In 2015 keerde de voorstelling terug, ditmaal met Tim Douwsma en Vajén van der Bosch in de hoofdrollen.

De musical bracht ook meerdere grote hits voort, waaronder You're The One That I Want en Summer Nights.